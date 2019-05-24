"Всегда буду возвращаться в Киев": Фонсека рассказал, где хочет работать после ухода из Шахтера

Наставник горняков рассказал о своих любимых местах в Киеве.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о том, где бы хотел работать после того, как он оставит донецкий клуб.

"Не секрет, что я хочу поработать в Англии. Но в данный момент не просто там себя проявить, ведь в Англии собраны лучшие тренеры мира и лучшие футболисты. Есть и другой чемпионат, который привлекает меня. Это Бундеслига, куда иностранному тренеру не так просто пробиться. Думаю, я могу предложить что-то новое с тактической точки зрения", - сказал Фонсека в интервью официальному Yotube-каналу Португальской футбольной федерации.

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"Я часто гуляю по Киеву, особенно когда хорошая погода. Я приезжаю сюда с женой, мы любим прогуляться по Майдану или Крещатику. Здесь очень много людей, магазинов, ресторанов. Я всегда буду возвращаться сюда. У меня сильная связь с этим городом на всех уровнях. Так как у меня здесь семья, очевидно, я всегда вернусь в Киев", – добавил Фонсека.

Напомним, на днях Паулу Фонсека заявил, что не будет уходить из "Шахтера" этим летом.