"Еще год": Фонсека останется в Шахтере на следующий сезон

Португальский тренер не станет покидать донецкий клуб в летнее межсезонье.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что не будет уходить из донецкого клуба этим летом.

Слова Фонсеки приводит официальный сайт "Шахтера".

"Все указывает на то, что в следующем сезоне я буду с "Шахтером". У меня еще один год контракта", - сказал Фонсека.

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Португальский тренер также заявил, что ему интересно работать в Украине:

"Интересно ли мне в украинском футболе? Конечно. Полагаю, наши трофеи доказывают, что мы всегда очень мотивированы и имеем амбиции. Я в футболе, потому что обожаю свою профессию. Неважно, здесь, в Португалии или другой стране, но я знаю, что никогда не потеряю эту любовь".

Напомним, Фонсека возглавляет "Шахтер" с 2016 года. Под руководством португальца "горняки" завоевали семь трофеев.

УНИАН также сообщал о том, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич объяснил, почему киевляне проиграли чемпионскую гонку "Шахтеру".