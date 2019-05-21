Шахтер - Динамо: где смотреть матч Премьер-лиги

Донецкий и киевский клуб встретятся в рамках 30-го тура УПЛ.

22 мая на стадионе "Металлист" в Харькове пройдет всеукраинское дерби - "Шахтер" будет принимать "Динамо" в рамках 30-го тура чемпионата Украины.

Матч начнется в 19:36 по киевскому времени.

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"Шахтер" выбрал данное время в честь чемпионства клуба. 19:36 - это отсылка к году основания донецкого клуба.

В прямом эфире матч "Шахтер" - "Динамо" покажет телеканал "Футбол 2". Трансляция начнется в 19:25.

Напомним, перед этим туром и битвой с "Динамо" "Шахтер" уже гарантировал себе победу в чемпионате. В предыдущем матче "горняки" обыграли "Зарю", после чего за три тура до финиша чемпионата оторвались от "Динамо" на 11 очков.

УНИАН также сообщал о том, что футболиста "Шахтера" признали лучшим игроком 29-го тура УПЛ.