Ничья в битве Шахтера и Динамо: онлайн матча Премьер-лиги
22 мая на стадионе "Металлист" в Харькове прошел центральный матч 30-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо".
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.
Чемпионат Украины, 30-й тур
Шахтер - Динамо - 1:1
Голы: Тете, 50 - Цыганков, 36 (с пенальти)
Шахтер: Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Патрик (Коваленко, 75), Тете, Маркос Антонио, Фернандо (Дентиньо, 46), Соломон (Ордец, 66), Кайоде
Динамо: Бойко, Сидклей, Бурда, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Андриевский, де Пена, Цыганков, Беседин (Шапаренко, 66)
Удаления: Хочолава, 63 - Шабанов, 45
Онлайн-трансляция матча
90+4 - Матч завершен! 1:1!
90+3 - Еще момент у Тете! Выше ворот бьет бразилец.
90+2 - Штанга! Тете мог забивать - замыкал прострел Дентиньо, но не повезло!
90 - Супершанс у Цыганкова! Но лидер "Динамо" из пределов штрафной пробил выше ворот!
89 - Де Пена получил пас в район угла вратарской, бил в касание в падении - Пятов на месте! А после подачи углового пробил Бурда - вратарь "Шахтера" забрал мяч в руки.
88 - И Сидклею желтая, и Бутко желтая. Не останавливается арбитр.
86 - Очередной "горчичник". Теперь для Шапаренко.
84 - Де Пена получил мяч и решил пробить с дистанции - мимо.
83 - Андриевский получил желтую карточку.
82 - Шапаренко пытался обыграть нескольких соперников в штрафной "Шахтера" и так и не смог пробить.
77 - Дентиньо предупрежден у "горняков".
76 - Кайоде мог забивать! Вышел один на один, но Бойко спас "Динамо".
75 - Последняя замена у "Шахтера" - Коваленко вместо Алана Патрика.
73 - Де Пена очень плохо пробил со штрафного.
68 - Кайоде попытался пробить через себя - слабо и выше ворот.
66 - Замены состоялись у обеих команд. Беседина поменял Шапаренко, а Соломона - Ордец.
65 - Цыганков неточно пробил со штрафного - выше цели.
63 - Удаление у "Шахтера"! Мяч попал в руку Хочолавы после удара Цыганкова. Это вторая желтая для защитника "горняков". Составы уравнялись!
62 - Дентиньо пробил головой после навеса Тете - неточно.
58 - Де Пена чуть ли не с центра поля пробил по воротам - Пятов спокойно забрал мяч.
55 - Бойко пока в игре. А тем временем Тете получил желтую карточку.
52 - Бойко получил травму у "Динамо", когда отбивал удар и, похоже, будет замена. Неудачно приземлился на руку голкипера.
50 - ГОООЛ! "Шахтер" сравнивает счет - 1:1! Тете после паса Кайоде вышел один на один и переиграл Бойко.
47 - Хацкевич не стал делать замену в перерыве. Сидорчук сел в центр обороны в пару к Бурде.
46 - Замена состоялась у "Шахтера" в перерыве. Дентиньо вышел вместо Фернандо.
46 - Начался второй тайм!
45+2 - Перерыв! "Шахтер" - "Динамо" - 0:1.
45+1 - Алан Патрик ударом со штрафного попал в соперника.
45 - Удаление у "Динамо"! Шабанов получил вторую желтую карточку перед перерывом! Фолил защитник на Кайоде.
41 - Арбитр продолжает раздавать предупреждения. Шабанов получил желтую карточку.
40 - Угловой был у "Шахтера". После подачи и скидки головой Кайоде пытался пробить через себя, но не достал до мяча.
36 - ГОООЛ! "Динамо" выходит вперед! Цыганков уверенно реализовал пенальти - 0:1!
35 - Пенальти в ворота "Шахтера"! Фернандо сбил Цыганкова и получил за это желтую карточку.
34 - И еще один "горчичник". Алан Патрик предупрежден.
31 - Небольшая потасовка возникла на поле того, как рефери не увидел фол со стороны игрока "Шахтера", а следом грубо сфолил Шепелев. Хавбек "Динамо" получил за него желтую карточку.
28 - Цыганков вышел на ударную позицию и почти с линии штрафной с левой не попал в дальний угол.
26 - Не открыт счет к середине первого тайма - 0:0.
22 - Следом у "Динамо" "горчичник" получил Цыганков.
20 - Первую желтую карточку в матче получил Хочолава, который держал соперника за футболку.
19 - Дальний удар от Цыганкова - мяч катился низом, и Пятов без проблем завладел им.
16 - "Динамо" перехватило инициативу в последние минуты.
12 - У Цыганкова мяч срезался с ноги при подаче и едва не полетел в створ ворот, но все же пролетел выше.
11 - "Динамо" также заработало свой первый угловой. После навеса мяч отскочил за пределы штрафной к Сидорчуку, тот пробил, но мяч рикошетом от соперника улетел на еще один корнер.
8 - Первый в матче угловой заработал "Шахтер", но удар Хочолавы после навеса получился откровенно неудачным.
4 - "Шахтер" преимущественно владеет мячом на старте матча, но до остроты пока не доходит.
1 - Матч начался!
Составы команд:
"Шахтер" и "Динамо" сыграют в традиционных цветах.
"Шахтер" будет принимать "Динамо" уже в статусе чемпиона Украины. "Горняки" оформили досрочное чемпионство после того, как в прошлом туре минимально обыграли "Зарю" (1:0). За три тура до финиша чемпионата отрыв от "Динамо" составляет 11 очков.
"Шахтер" и "Динамо" встретятся в шестой раз в сезоне. На старте сезона киевляне выиграли в матче за Суперкубок Украины (1:0), в УПЛ одна победа у динамовцев (1:0), одна у "горняков" (2:1), еще один матч завершился вничью (0:0). Также команды пересекались в четвертьфинале Кубка Украины, где "Шахтер" выиграл в серии пенальти (1:1 в основное время и 4:3 по пенальти).