Ничья в битве Шахтера и Динамо: онлайн матча Премьер-лиги

Гранды украинского футбола встречались в рамках 30-го тура УПЛ.

22 мая на стадионе "Металлист" в Харькове прошел центральный матч 30-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

Чемпионат Украины, 30-й тур

Шахтер - Динамо - 1:1

Голы: Тете, 50 - Цыганков, 36 (с пенальти)

Шахтер: Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Патрик (Коваленко, 75), Тете, Маркос Антонио, Фернандо (Дентиньо, 46), Соломон (Ордец, 66), Кайоде

Динамо: Бойко, Сидклей, Бурда, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Андриевский, де Пена, Цыганков, Беседин (Шапаренко, 66)

Удаления: Хочолава, 63 - Шабанов, 45

Онлайн-трансляция матча

90+4 - Матч завершен! 1:1!

90+3 - Еще момент у Тете! Выше ворот бьет бразилец.

90+2 - Штанга! Тете мог забивать - замыкал прострел Дентиньо, но не повезло!

90 - Супершанс у Цыганкова! Но лидер "Динамо" из пределов штрафной пробил выше ворот!

89 - Де Пена получил пас в район угла вратарской, бил в касание в падении - Пятов на месте! А после подачи углового пробил Бурда - вратарь "Шахтера" забрал мяч в руки.

88 - И Сидклею желтая, и Бутко желтая. Не останавливается арбитр.

86 - Очередной "горчичник". Теперь для Шапаренко.

84 - Де Пена получил мяч и решил пробить с дистанции - мимо.

83 - Андриевский получил желтую карточку.

82 - Шапаренко пытался обыграть нескольких соперников в штрафной "Шахтера" и так и не смог пробить.

77 - Дентиньо предупрежден у "горняков".

76 - Кайоде мог забивать! Вышел один на один, но Бойко спас "Динамо".

75 - Последняя замена у "Шахтера" - Коваленко вместо Алана Патрика.

73 - Де Пена очень плохо пробил со штрафного.

68 - Кайоде попытался пробить через себя - слабо и выше ворот.

66 - Замены состоялись у обеих команд. Беседина поменял Шапаренко, а Соломона - Ордец.

65 - Цыганков неточно пробил со штрафного - выше цели.

63 - Удаление у "Шахтера"! Мяч попал в руку Хочолавы после удара Цыганкова. Это вторая желтая для защитника "горняков". Составы уравнялись!

62 - Дентиньо пробил головой после навеса Тете - неточно.

58 - Де Пена чуть ли не с центра поля пробил по воротам - Пятов спокойно забрал мяч.

55 - Бойко пока в игре. А тем временем Тете получил желтую карточку.

52 - Бойко получил травму у "Динамо", когда отбивал удар и, похоже, будет замена. Неудачно приземлился на руку голкипера.

50 - ГОООЛ! "Шахтер" сравнивает счет - 1:1! Тете после паса Кайоде вышел один на один и переиграл Бойко.

47 - Хацкевич не стал делать замену в перерыве. Сидорчук сел в центр обороны в пару к Бурде.

46 - Замена состоялась у "Шахтера" в перерыве. Дентиньо вышел вместо Фернандо.

46 - Начался второй тайм!

45+2 - Перерыв! "Шахтер" - "Динамо" - 0:1.

45+1 - Алан Патрик ударом со штрафного попал в соперника.

45 - Удаление у "Динамо"! Шабанов получил вторую желтую карточку перед перерывом! Фолил защитник на Кайоде.

41 - Арбитр продолжает раздавать предупреждения. Шабанов получил желтую карточку.

40 - Угловой был у "Шахтера". После подачи и скидки головой Кайоде пытался пробить через себя, но не достал до мяча.

36 - ГОООЛ! "Динамо" выходит вперед! Цыганков уверенно реализовал пенальти - 0:1!

35 - Пенальти в ворота "Шахтера"! Фернандо сбил Цыганкова и получил за это желтую карточку.

34 - И еще один "горчичник". Алан Патрик предупрежден.

31 - Небольшая потасовка возникла на поле того, как рефери не увидел фол со стороны игрока "Шахтера", а следом грубо сфолил Шепелев. Хавбек "Динамо" получил за него желтую карточку.

28 - Цыганков вышел на ударную позицию и почти с линии штрафной с левой не попал в дальний угол.

26 - Не открыт счет к середине первого тайма - 0:0.

22 - Следом у "Динамо" "горчичник" получил Цыганков.

20 - Первую желтую карточку в матче получил Хочолава, который держал соперника за футболку.

19 - Дальний удар от Цыганкова - мяч катился низом, и Пятов без проблем завладел им.

16 - "Динамо" перехватило инициативу в последние минуты.

12 - У Цыганкова мяч срезался с ноги при подаче и едва не полетел в створ ворот, но все же пролетел выше.

11 - "Динамо" также заработало свой первый угловой. После навеса мяч отскочил за пределы штрафной к Сидорчуку, тот пробил, но мяч рикошетом от соперника улетел на еще один корнер.

8 - Первый в матче угловой заработал "Шахтер", но удар Хочолавы после навеса получился откровенно неудачным.

4 - "Шахтер" преимущественно владеет мячом на старте матча, но до остроты пока не доходит.

1 - Матч начался!

Составы команд:

"Шахтер" и "Динамо" сыграют в традиционных цветах.

"Шахтер" будет принимать "Динамо" уже в статусе чемпиона Украины. "Горняки" оформили досрочное чемпионство после того, как в прошлом туре минимально обыграли "Зарю" (1:0). За три тура до финиша чемпионата отрыв от "Динамо" составляет 11 очков.

"Шахтер" и "Динамо" встретятся в шестой раз в сезоне. На старте сезона киевляне выиграли в матче за Суперкубок Украины (1:0), в УПЛ одна победа у динамовцев (1:0), одна у "горняков" (2:1), еще один матч завершился вничью (0:0). Также команды пересекались в четвертьфинале Кубка Украины, где "Шахтер" выиграл в серии пенальти (1:1 в основное время и 4:3 по пенальти).