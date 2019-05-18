Бавария в чемпионском матче Бундеслиги проведет акцию в поддержку ЛГБТ

Мюнхенский клуб продемонстрирует толерантность в отношении борьбы с расизмом и гомофобией.

Мюнхенская «Бавария» выразит поддержку сообществу ЛГБТ во время матча заключительного, 34-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта».

Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Специально к матчу угловые флажки на стадионе "Альянц-Арена" были изменены на флажки цвета радуги (символ ЛГБТ-сообщества). Это решение прокомментировал председатель правления «Баварии», легенда немецкого футбола Карл-Хайнц Румменигге.

«Этой акцией вместе с нашим фан-клубом мы хотим показать, что выступаем за толерантность, многообразие и против расизма и гомофобии».

Стоит отметить, что в заключительном туре Бундеслиги решится судьба чемпионского титула. Чтобы не упустить золото, «Баварии» достаточно сыграть вничью с «Айнтрахтом». В случае поражения «Баварии» и победы «Боруссии» (Дортмунд) над «Боруссией» (Менхенгладбах) чемпионом станет дортмундский клуб.