цей матеріал доступний українською

Бавария в чемпионском матче Бундеслиги проведет акцию в поддержку ЛГБТ

12:38, 18 мая 2019
Футбол
4 0
Мюнхенская "Бавария" поддержала ЛГБТ-сообщество / fcbayern.com

Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Специально к матчу угловые флажки на стадионе "Альянц-Арена" были изменены на флажки цвета радуги (символ ЛГБТ-сообщества). Это решение прокомментировал председатель правления «Баварии», легенда немецкого футбола Карл-Хайнц Румменигге.

«Этой акцией вместе с нашим фан-клубом мы хотим показать, что выступаем за толерантность, многообразие и против расизма и гомофобии».

Стоит отметить, что в заключительном туре Бундеслиги решится судьба чемпионского титула. Чтобы не упустить золото, «Баварии» достаточно сыграть вничью с «Айнтрахтом». В случае поражения «Баварии» и победы «Боруссии» (Дортмунд) над «Боруссией» (Менхенгладбах) чемпионом станет дортмундский клуб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ЛГБТ#Бавария