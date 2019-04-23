Испанского арбитра отстранили от работы из-за рукоприкладства (видео)

Арбитр матча Эйбар - Атлетико дисквалифицирован за недопустимые действия.

Испанский арбитр Хавьер Альберола Рохас получил дисквалификацию за недопустимые действия в отношении нападающего "Атлетико" Альваро Мораты.

Об этом сообщает AS.

Во время матча "Эйбар" - "Атлетико" (0:1) Рохас хватал Морату за руку, ткнул в грудь, а после протеста со стороны футболиста шлепнул по шее.

Комитет арбитров Испании пришел к выводу, что Рохас превысил полномочия и отстранил рефери от работы в 35-м туре испанской Примеры.

По мнению комитета арбитров, судьи не должны касаться игроков, так же, как и футболисты не имеют права дотрагиваться до рефери.

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