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Испанского арбитра отстранили от работы из-за рукоприкладства (видео)

14:51, 23 апреля 2019
Футбол
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Хавьер Альберола Рохас дисквалифицирован из-за Альваро Мораты / фото: as.com

Испанский арбитр Хавьер Альберола Рохас получил дисквалификацию за недопустимые действия в отношении нападающего "Атлетико" Альваро Мораты.

Об этом сообщает AS.

Во время матча "Эйбар" - "Атлетико" (0:1) Рохас хватал Морату за руку, ткнул в грудь, а после протеста со стороны футболиста шлепнул по шее.

Комитет арбитров Испании пришел к выводу, что Рохас превысил полномочия и отстранил рефери от работы в 35-м туре испанской Примеры.

По мнению комитета арбитров, судьи не должны касаться игроков, так же, как и футболисты не имеют права дотрагиваться до рефери.

УНИАН также сообщал о том, что нападающий "Реала" Карим Бензема стал автором феноменального рекорда.

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Теги: #футбол#чемпионат Испании#Альваро Мората