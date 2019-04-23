Испанского арбитра отстранили от работы из-за рукоприкладства (видео)
14:51, 23 апреля 2019Футбол
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Арбитр матча Эйбар - Атлетико дисквалифицирован за недопустимые действия.
Хавьер Альберола Рохас дисквалифицирован из-за Альваро Мораты / фото: as.com
Испанский арбитр Хавьер Альберола Рохас получил дисквалификацию за недопустимые действия в отношении нападающего "Атлетико" Альваро Мораты.
Об этом сообщает AS.
Во время матча "Эйбар" - "Атлетико" (0:1) Рохас хватал Морату за руку, ткнул в грудь, а после протеста со стороны футболиста шлепнул по шее.
Комитет арбитров Испании пришел к выводу, что Рохас превысил полномочия и отстранил рефери от работы в 35-м туре испанской Примеры.
По мнению комитета арбитров, судьи не должны касаться игроков, так же, как и футболисты не имеют права дотрагиваться до рефери.
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