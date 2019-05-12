Десна в 28-м туре УПЛ обыграла Олимпик

Голы Фаворова и Филиппова принесли команде из Чернигова 3 очка.

В Чернигове завершился матч 28-го тура Премьер-лиги, в котором «Десна» принимала «Олимпик». Встречались команды из нижней части таблицы. Победу одержала "Десна" со счетом 2:1, сообщает официальный сайт турнира.

На 16-й минуте матча Денис Фаворов красивым ударом в "девятку" вывел команду из Чернигова вперед. На 48-й минуте Александр Филиппов удвоил преимущество «Десны». На 51-й минуте сенегальский форвард донетчан Матар Диэйе отыграл один гол. В оставшееся время голов в матче забито не было. После этой победы черниговчане набрали 38 очков и закрепились на 7-й позиции, у "Олимпика" - 28 пунктов и 9-я позиция.

Десна – Олимпик 2:1

Голы: 1:0 – 15 Фаворов, 2:0 – 48 Филиппов, 2:1 – 51 Диэйе.

Десна: Паст, Фаворов, Имереков, Гитченко, Огиря, Богданов, Картушов (Якимив, 90+1), Фаворов, Мостовой, Волков (Сергийчук, 77), Филиппов (Безбородько, 85)

Олимпик: Крынский, Гришко, Снурницын, Клименчук, Цимбалюк, Кравчук(Валеев, 67), Гай, Сондей (Вантух, 74), Диэйе, Дегтярев, Тейшейра.