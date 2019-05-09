Клуб Коноплянки немецкий Шальке получил нового наставника
Новым главным тренером немецкого «Шальке» (Гельзенкирхен) станет Давид Вагнер, последним местом работы которого был «Хаддерсфилд».
Об этом сообщает официальный сайт гельзенкирхенского клуба.
47-летний специалист возглавит команду по окончании текущего сезона. Стороны подписали контракт сроком на три года. Спортивный директор «Шальке» Йохен Шнайдер, комментируя назначение Вагнера, сказал: «Мы рады, что смогли заполучить Давида Вагнера в качестве тренера. Он прекрасно вписывается в наш профиль требований».
David #Wagner wird zur kommenden Saison Chef-Trainer beim #S04- alle Infos dazu hier 👉🏽 https://t.co/XjbtDjVYAkpic.twitter.com/UqwcJUy4wG— FC Schalke 04 (@s04) May 9, 2019
В бытность игроком Вагнер выступал за «Шальке» с 1995-го по 1997 год и сыграл за эту команду 36 матчей, забив 3 мяча. Из «Хаддерсфилда» он ушел в январе этого года.
Напомним, что футболистом "Шальке" является украинский хавбек Евгений Коноплянка, который получил травму на одной из тренировок своей команды.