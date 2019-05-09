Клуб Коноплянки немецкий Шальке получил нового наставника

Летом клуб из Гельзенкирхена возглавит 47-летний Давид Вагнер.

Новым главным тренером немецкого «Шальке» (Гельзенкирхен) станет Давид Вагнер, последним местом работы которого был «Хаддерсфилд».

Об этом сообщает официальный сайт гельзенкирхенского клуба.

47-летний специалист возглавит команду по окончании текущего сезона. Стороны подписали контракт сроком на три года. Спортивный директор «Шальке» Йохен Шнайдер, комментируя назначение Вагнера, сказал: «Мы рады, что смогли заполучить Давида Вагнера в качестве тренера. Он прекрасно вписывается в наш профиль требований».

В бытность игроком Вагнер выступал за «Шальке» с 1995-го по 1997 год и сыграл за эту команду 36 матчей, забив 3 мяча. Из «Хаддерсфилда» он ушел в январе этого года.

Напомним, что футболистом "Шальке" является украинский хавбек Евгений Коноплянка, который получил травму на одной из тренировок своей команды.