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Клуб Коноплянки немецкий Шальке получил нового наставника

23:05, 09 мая 2019
Футбол
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Евгений Коноплянка / Фото ФК "Шальке"

Об этом сообщает официальный сайт гельзенкирхенского клуба.

47-летний специалист возглавит команду по окончании текущего сезона. Стороны подписали контракт сроком на три года. Спортивный директор «Шальке» Йохен Шнайдер, комментируя назначение Вагнера, сказал: «Мы рады, что смогли заполучить Давида Вагнера в качестве тренера. Он прекрасно вписывается в наш профиль требований».

В бытность игроком Вагнер выступал за «Шальке» с 1995-го по 1997 год и сыграл за эту команду 36 матчей, забив 3 мяча. Из «Хаддерсфилда» он ушел в январе этого года.

Напомним, что футболистом "Шальке" является украинский хавбек Евгений Коноплянка, который получил травму на одной из тренировок своей команды.

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Теги: #Шальке#Евгений Коноплянка