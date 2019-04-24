Стало известно, когда Коноплянка вернется на поле после травмы

Футболист сборной Украины и немецкого "Шальке" травмировался на тренировке.

Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка из-за травмы пропустит от двух до трех недель.

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Об этом в Twitter сообщил журналист издания Bild Марк Сикманн.

"По моим данным, украинец будет отсутствовать две-три недели. Возвращение в этом сезоне все еще возможно", - написал Сикманн.

Напомним, Коноплянка получил травму бедра на тренировке "Шальке".

В текущем сезоне на счету 29-летнего украинца 20 матчей, 1 гол и 1 голевая передача за "Шальке".

УНИАН также сообщал о том, что полузащитник "Шахтера" Марлос успеет восстановиться после травмы к следующим матчам сборной Украины.