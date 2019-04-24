Стало известно, когда Коноплянка вернется на поле после травмы
17:53, 24 апреля 2019Футбол
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Футболист сборной Украины и немецкого "Шальке" травмировался на тренировке.
Евгений Коноплянка травмировался на тренировке / фото: twitter.com/s04_en
Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка из-за травмы пропустит от двух до трех недель.
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Об этом в Twitter сообщил журналист издания Bild Марк Сикманн.
"По моим данным, украинец будет отсутствовать две-три недели. Возвращение в этом сезоне все еще возможно", - написал Сикманн.
Напомним, Коноплянка получил травму бедра на тренировке "Шальке".
В текущем сезоне на счету 29-летнего украинца 20 матчей, 1 гол и 1 голевая передача за "Шальке".
УНИАН также сообщал о том, что полузащитник "Шахтера" Марлос успеет восстановиться после травмы к следующим матчам сборной Украины.
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