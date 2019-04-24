цей матеріал доступний українською

Стало известно, когда Коноплянка вернется на поле после травмы

17:53, 24 апреля 2019
Футбол
386 0
Евгений Коноплянка травмировался на тренировке / фото: twitter.com/s04_en

Читайте такжеКоноплянка получил травму на тренировке Шальке

Об этом в Twitter сообщил журналист издания Bild Марк Сикманн.

"По моим данным, украинец будет отсутствовать две-три недели. Возвращение в этом сезоне все еще возможно", - написал Сикманн.

Напомним, Коноплянка получил травму бедра на тренировке "Шальке".

В текущем сезоне на счету 29-летнего украинца 20 матчей, 1 гол и 1 голевая передача за "Шальке".

УНИАН также сообщал о том, что полузащитник "Шахтера" Марлос успеет восстановиться после травмы к следующим матчам сборной Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Шальке#Евгений Коноплянка