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День рыбака: Ломаченко на отдыхе вытащил из пруда 35-килограммовую белугу (фото, видео)

14:53, 08 мая 2019
Футбол
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Василий Ломаченко со своим уловом / Instagram Василия Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) продолжает наполнять свой отдых между поединками удачной рыбалкой.

Украинец вытащил из пруда 35-килограммовую белугу и заснял с ней чемпионское фото и видео, которое выложил в Instagram:

33 коровы

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Напомним, еще одним удачным уловом Ломаченко можно назвать получение боя за пояс WBC против Люка Кэмпбелла, который может состояться в августе-сентябре в Англии.

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Теги: #Василий Ломаченко