День рыбака: Ломаченко на отдыхе вытащил из пруда 35-килограммовую белугу (фото, видео)

Украинский чемпион мира и один из лучших боксеров планеты продолжает радовать своими разносторонними талантами.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) продолжает наполнять свой отдых между поединками удачной рыбалкой.

Украинец вытащил из пруда 35-килограммовую белугу и заснял с ней чемпионское фото и видео, которое выложил в Instagram:

Напомним, еще одним удачным уловом Ломаченко можно назвать получение боя за пояс WBC против Люка Кэмпбелла, который может состояться в августе-сентябре в Англии.