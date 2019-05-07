Всемирный боксерский совет (WBC) назначил бой Ломаченко - Кэмпбелл

Украинец получит возможность выиграть третий пояс чемпиона мира в дополнение к титулам WBA и WBO.

Всемирный боксерский совет (WBC) официально назначил бой между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Дата и место поединка за вакантный титул пока не сообщаются.

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Майки Гарсия, которому принадлежал пояс WBC, получил статус почетного чемпиона организации и оставляет за собой право бороться за титул в легком весе.

Отметим, что и Ломаченко, и Кэмпбелл – олимпийские чемпионы. Василий выигрывал золотые награды на Игр в 2008-м и 2012 годах, Кэмпбелл стал чемпионом в 2012-м.

Как сообщал УНИАН, накануне Василию Ломаченко сняли с руки гипс после травмы, которую он получил в предыдущем поединке с Энтони Кроллой.