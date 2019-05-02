Дело Мораеса: УЕФА в пятницу вынесет решение о натурализации форварда сборной Украины
Сегодня состоялось заседание контрольного, этического и дисциплинарного комитетов УЕФА по делу натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса.
По информации FootBoom, стороны огласили свои аргументы, комитет взял паузу для вынесения вердикта.
Читайте также"Дело Мораеса": в ФИФА сделали заявление
Представители футбольных союзов Португалии и Люксембурга в ходе заседания продемонстрировали знание нюансов украинского законодательства. И при этом они не скрывали, что их консультируют специалисты из Украины.
Ожидается, что решение будет вынесено завтра в первой половине дня.
Напомним, на неправомерность участия Мораеса в матчах за сборную Украины подали жалобу в УЕФА сборные Португалии и Люксембурга – соперники Украины в матчах квалификации Евро-2020 по футболу.
После стартовых туров подопечные Андрея Шевченко возглавляют отборочную группу, но при этом есть большая вероятность, что в обоих матчах отбора украинской сборной будут засчитаны поражения.