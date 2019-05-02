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Дело Мораеса: УЕФА в пятницу вынесет решение о натурализации форварда сборной Украины

21:49, 02 мая 2019
Футбол
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УЕФА в пятницу огласит вердикт по "делу Мораеса" / Reuters

Сегодня состоялось заседание контрольного, этического и дисциплинарного комитетов УЕФА по делу натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса.

По информации FootBoom, стороны огласили свои аргументы, комитет взял паузу для вынесения вердикта.

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Представители футбольных союзов Португалии и Люксембурга в ходе заседания продемонстрировали знание нюансов украинского законодательства. И при этом они не скрывали, что их консультируют специалисты из Украины. 

Ожидается, что решение будет вынесено завтра в первой половине дня.

Напомним, на неправомерность участия Мораеса в матчах за сборную Украины подали жалобу в УЕФА сборные Португалии и Люксембурга – соперники Украины в матчах квалификации Евро-2020 по футболу.

После стартовых туров подопечные Андрея Шевченко возглавляют отборочную группу, но при этом есть большая вероятность, что в обоих матчах отбора украинской сборной будут засчитаны поражения. 

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Теги: #УЕФА#сборная Украины по футболу#Жуниор Мораес#Евро-2020 квалификация