Сборная Люксембурга подаст протест на участие Мораеса в матче Украины на Евро-2020
18:28, 26 марта 2019Футбол
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Об этом заявил президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп.
Жуниор Мораес (справа) в матче с Люксембургом / REUTERS
Сборная Люксембурга подаст протест в УЕФА на участие форварда сборной Украины Жуниора Мораеса в очной встрече сборных в матче отбора Евро-2020.
Об этом заявил президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп в комментарии RTL.
«В течение вторника мы оформим и направим протест», – отметил Пол Филипп.
Как сообщал УНИАН, сборной Украины по футболу может грозить техническое поражение в матчах с Португалией и Люксембургом из-за участия в этих поединках натурализованного бразильца Жуниора Мораеса.
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