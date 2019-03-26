Сборная Люксембурга подаст протест на участие Мораеса в матче Украины на Евро-2020

Об этом заявил президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп.

Сборная Люксембурга подаст протест в УЕФА на участие форварда сборной Украины Жуниора Мораеса в очной встрече сборных в матче отбора Евро-2020.

Об этом заявил президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп в комментарии RTL.

«В течение вторника мы оформим и направим протест», – отметил Пол Филипп.

Как сообщал УНИАН, сборной Украины по футболу может грозить техническое поражение в матчах с Португалией и Люксембургом из-за участия в этих поединках натурализованного бразильца Жуниора Мораеса.