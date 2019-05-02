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600-600: Месси забил юбилейный гол и догнал Роналду

11:21, 02 мая 2019
Футбол
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Лионель Месси / REUTERS

Об этом сообщает официальный аккаунт "Барселоны" в Twitter.

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Все свои голы на клубном уровне Месси забил за "Барсу", цвета которой защищает на протяжении всей карьеры.

Интересно, что свой первый гол за каталонцев аргентинский форвард забил ровно 14 лет назад - 1 мая 2005 года в игре с "Альбасете".

По количеству голов на клубном уровне Месси сравнялся с Криштиану Роналду, который несколько дней назад забил свой 600-й гол. 

Для того, чтобы забить 600 мячей, аргентинцу понадобилось 683 матча, тогда как португальцу - 800 игр.

Как сообщал УНИАН, в игре с "Ливерпулем" Месси оформил дубль, а "Барселона" одержала победу со счетом 3:0.

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Теги: #Барселона#Лига чемпионов#Криштиану Роналду#Лионель Месси