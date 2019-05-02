Барселона разгромила Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов

"Барселона" и "Ливерпуль" провели первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов

В Испании состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем". Каталонцы одержали победу со счетом 3:0.

Первый тайм прошел в равной борьбе, но отличиться удалось только хозяевам - в середине тайма Луис Суарес в прыжке замкнул прострел Жорди Альбы.

У "Ливерпуля" лучший момент до перерыва был у Садио Мане, но сенегалец в касание пробил выше ворот.

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Вторую половину матча гости начали со своих атак, и Андре тер Штегену пришлось потрудиться, чтобы среагировать на удары Джеймса Милнера и Мохамеда Салаха.

В итоге "Ливерпуль" свои моменты не реализовал, а затем пропустил - на 75-й минуте матча Суарес пробил в перекладину, но мяч отскочил к Лео Месси, которому оставалось лишь закатить его в пустые ворота. Еще через семь минут Месси оформил дубль, забив эффектным ударом со штрафного.

"Ливерпуль" мог отыграть один мяч, но после удара Роберто Фирмино "Барселону" спас защитник, а после добивания от Салаха - штанга.

"Барселона" - "Ливерпуль" - 3:0

Голы: Суарес, 26, Месси, 75, 82

"Барселона": тер Штеген, Роберто (Аленья, 90+3), Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич, Видаль, Коутиньо (Семеду, 60), Месси, Суарес (Дембеле, 90+3).

"Ливерпуль": Алисон, Матип, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Милнер (Ориги, 85), Фабиньо, Кейта (Хендерсон, 24), Вейналдум (Фирмино, 79), Мане, Салах.

Ответный матч состоится 7 мая в Англии.

Как сообщал УНИАН, в другом полуфинале "Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм".