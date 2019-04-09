Шахтер презентовал новый клубный самолет (фото)

В аэропорту Борисполь прошла презентация обновленного клубного самолета донецкого "Шахтера".

В Международном аэропорту Борисполь прошла презентация обновленного клубного самолета донецкого "Шахтера".

"Шахтер" совместно с украинской авиакомпанией SkyUp представил брендированный Boeing 737-700 NG. Воздушное судно окрашено в клубные цвета горняков - оранжевый и черный, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

В апреле, после замены кресел, воздушное судно пополнит флот авиакомпании SkyUp Airlines и будет осуществлять международные пассажирские перевозки и рейсы для ФК "Шахтер".

Максимальная дальность полета судна при полной загруженности составляет 3,3 тысячи километров, продолжительность – 4 часа 12 минут (без загрузки с полными топливными баками – 6,2 тысячи километров и 7 часов 25 минут). Максимальная высота полета самолета – 12,57 км, крейсерская скорость – 850 км/ч.

Размах крыльев самолета, который весит более 38 тонн, составляет почти 36 метров, а длина судна – более 33 метров.

"Эмоции переполняют. Сегодня в истории нашего клуба очень символический день. Впервые наша команда будет иметь возможность летать в наших брендированных цветах. Это не просто самолет – это демонстрация наших амбиций. Мы хотим показать, что хотим быть не только первыми на земле, но и в воздухе. Я хочу, чтобы этот самолет был визитной карточкой нашего клуба", – сказал гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.

"Это огромная привилегия для "Шахтера" – плоды партнерства с компанией. Это действительно что-то очень особенное для нас, и это большая гордость. Мы очень много летаем, поэтому для нас это очень большая честь. И привилегия летать с компанией SkyUp. Этот самолет будет нашим домом в течение многих часов в воздухе. Надеюсь, мы вместе с компанией будем продолжать побеждать. Уверен, что мы будем летать гораздо выше, чем раньше", – заявил главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

Среди гостей на торжественной церемонии были также футболисты команды Андрей Пятов, Жуниор Мораес, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко.