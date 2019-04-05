Буяльский не поможет Динамо в матче с Шахтером в Кубке Украины - СМИ

У полузащитника «Динамо» простуда.

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский может не сыграть в четвертьфинальном матче Кубка Украины против донецкого «Шахтера».

Об этом сообщает Sportarena.

В четверг вечером у игрока поднялась температура, врачи столичного клуба подозревают, что у полузащитника простуда. Пока неизвестно, сумеет ли Буяльский восстановиться к воскресенью, когда, непосредственно, состоится матч.

В нынешнем сезоне хавбек провел 31 поединок и забил 5 мячей.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 7 апреля в Харькове на ОСК "Металлист". Начало - в 17.00.