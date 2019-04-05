Буяльский не поможет Динамо в матче с Шахтером в Кубке Украины - СМИ
12:31, 05 апреля 2019Футбол
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У полузащитника «Динамо» простуда.
Виталий Буяльский / sport-xl.org
Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский может не сыграть в четвертьфинальном матче Кубка Украины против донецкого «Шахтера».
Об этом сообщает Sportarena.
В четверг вечером у игрока поднялась температура, врачи столичного клуба подозревают, что у полузащитника простуда. Пока неизвестно, сумеет ли Буяльский восстановиться к воскресенью, когда, непосредственно, состоится матч.
В нынешнем сезоне хавбек провел 31 поединок и забил 5 мячей.
Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 7 апреля в Харькове на ОСК "Металлист". Начало - в 17.00.
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