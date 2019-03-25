Легенда Милана Мальдини: Шевченко быстро проникся итальянским менталитетом (видео)

Знаменитый защитник "Милана" дал интервью украинским журналистам.

Легендарный экс-футболист сборной Италии и "Милана" Паоло Мальдини в интервью программе «Профутбол» рассказал об игре с экс-нападающим итальянского клуба, а ныне главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

«Мы смотрели матчи "Динамо" по телевизору. Не были еще с ним знакомы, но понимали, что Шевченко будет суперзвездой. А на уже на тренировках стало ясно – это особенный футболист. Он был хорошо подготовлен физически – часто легионерам тяжело от нагрузок в Италии. Но Шева просил работать больше, он привык к методам "Динамо". Физически и ментально он уже был готов играть за большую команду, за "Милан".

Футболистам из Восточной Европы тяжело в Италии. Но я вспоминаю, как пришел Шева. И не помню, чтобы у него возникали какие-то проблемы. Он быстро проникся итальянским менталитетом. Вначале Андрею было нелегко. Другой язык, другая кухня, другие правила поведения. "Динамо" Лобановского и "Милан" Берлускони – кардинально разные миры. Очень помог Резо Чохонелидзе. Конечно, игра тоже помогла. Шева сразу начал показывать свою силу на поле и это помогло ему быстро влиться в команду», - отметил итальянец.

Кроме того, Мальдини заявил, что в начале своей карьеры в "Милане" Шевченко отличался от других футболистов команды.

«В "Милане" игрокам разрешали делать все, что они захотят. Да, свобода может закружить голову, сбить с пути, но в клубе смотрели за порядком, за профессионализмом. Такой правильный симбиоз свободы и серьезности. Шеве было достаточно наблюдать за опытными футболистами. Придерживаться того же курса, что и они.

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Как футболист, он был физическим стойким, сильным и выносливым. Шева играл не только в штрафной, постоянно смещался, добавляя вариативности нашим атакам. А еще умение забивать на любой вкус – головой, левой ногой, правой.

Как человек, он очень открытый и веселый. Мы собирались за столом, общались командой, шутили. А он постоянно говорил: «Я должен идти в комнату. Я должен идти в комнату». Но вскоре он научился, так сказать, жить как мы. Понял, что смеяться – это хорошо.

В нападении было много классных игроков, кроме Шевы – Индзаги, Креспо, Томассон, Ривалдо. Наша команда не работала на кого-то одного. Мы выходили на поле с одной целью победить. Играли – лучшие, но никогда не было сомнений что Шева не выйдет в старте, ведь он был самым лучшим», — добавил Мальдини.

Паоло Мальдини и Андрей Шевченко выступали в "Милане" в начале 2000-х годов. Вместе они выигрывали чемпионат Италии и Лигу чемпионов.