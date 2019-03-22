Обнародована официальная заявка сборной Украины на матч против Португалии

В игре могут принять участие любой из 23 футболистов.

Федерация футбола Украины обнародовала заявку национальной команды на стартовой матч отбора Евро-2020 против сборной Португалии.

В состав заявки попало 23 игрока из 25-ти, которые сейчас находятся в составе команды, сообщает официальный сайт ФФУ.

В заявку на игру не попали Сергей Болбат и Артем Шабанов.

Официальная заявка сборной Украины на матч против Португалии (по номерам): 1. Денис Бойко, 2. Богдан Бутко, 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 9. Артем Кравец, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Виталий Миколенко, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Сергей Сидорчук, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Яремчук, 19. Жуниор Мораес, 20. Роман Безус, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Официальная заявка сборной Португалии на матч против Украины (по номерам): 1. Руй Патрисиу, 2. Жоау Конселу, 3. Пепе, 4. Рубен Диаш, 5. Рафаэль Геррейро, 6. Жозе Фонте, 7. Криштиану Роналду, 8. Жоао Моутиньо, 9. Андре Силва, 10. Жоао Марио, 11. Бернарду Силва, 12. Жозе Са, 13. Данилу, 14. Вильям Карвальо, 15. Рафа Силва, 16. Жоао Феліш, 17. Гонсалу Гедеш, 18. Рубен Невеш, 19. Марио Руй, 20. Пицци, 21. Нельсон Семеду, 22. Бету, 23. Диего Соуза.

Как сообщал УНИАН, матч Португалия - Украина начнется в Лиссабоне в 21.45 по киевскому времени.