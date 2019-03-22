Евро-2020, Португалия - Украина: анонс, прогноз, где смотреть

Обе команді начинают путь в отборочном цикле чемпионата Европы по футболу.

Сегодня в Лиссабоне на Эштадиу ду Бенфика состоится матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, в котором сборная Португалии примет команду Украины.

Португалия и Украина обменялись домашними победами в квалификации ЧМ-1998. Это были единственные встречи команд до настоящего момента, Разумеется, по сравнению с играми более чем 20-летней давности команды полностью поменялись.

Один из лидеров сборной Украины конца 90-х - начала 2000-х Андрей Шевченко ныне является главным тренером своей национальной команды.

Сборная Украины стартует в Европейской квалификации выездным матчем против действующего чемпиона Португалии, в состав которой вернулся Криштиану Роналду. К столь важному матчу главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко подходит с целым ворохом проблем - и сугубо кадровых, и более комплексных.

В частности, тренеру нужно наладить психологический климат в коллективе, который в основном состоит из игроков Динамо и Шахтера. Обе команды проиграли с разгромным счетом свои последние матчи в еврокубках, а игроки команд явно испытывают "комплекс" перед звездными соперниками.

Также тренеру нужно найти баланс в обороне своей команды, найти, кем заменить главного бомбардира Андрея Ярмоленко, выбывшего из строя на долгое время после травмы и внедрить в коллектив "нового украинца" бразильца Мораэса, который только в начале недели получил паспорт гражданина Украины.

Наконец, тренеру просто нужно выбрать верный стиль в игре против чемпионов Европы.

"Мы понимаем, что в матче с таким сильным соперником придется потратить много энергии и сил. Нам нужно будет очень много двигаться. Но это требования современного футбола - их необходимо выполнять, если хочешь быть на высоком уровне. У нас есть определенный план на игру, и мы рассчитываем взять очки. Но главное - мы должны показать хороший футбол", - отметил Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом матча считается сборная Португалии. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1.42 к 1, в то время как на ничью - 4.38 к 1, а на победу украинской команды - 8.28 к 1.

На украинском ТВ игру покажет общенациональный телеканал Украина (21.35) а также специализированный кабельный телеканал Футбол 1 (начало предматчевой студии в 20.30).

Игра в Лиссабоне начнется в 21.45 по киевскому времени.