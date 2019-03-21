Шахтер провел особую тренировку в честь Всемирного дня людей с синдромом Дауна

Вместе с игроками в ней приняли участие 25 детей с инвалидностью, 10 из которых – с синдромом Дауна и аутизмом

21 марта отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна. По такому поводу тренировка «Шахтера» в Святошино прошла в особой атмосфере.

Вместе с игроками в ней приняли участие 25 детей с инвалидностью, 10 из которых – с синдромом Дауна и аутизмом, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Отметим, что эти ребята с особенностями развития на постоянной основе занимаются футболом по специальной программе для детей с инвалидностью в спортивном центре «Академии А+» в Киеве.

– Занимаюсь футболом на позиции вратаря, а больше всех в «Шахтере» нравится Андрей Пятов, – рассказал Иван Святенко. – Давно хотел побывать на тренировке любимой команды. Очень рад! Спасибо всем футболистам.

«Горняки» провели несколько игровых упражнений с детьми, а затем сделали фото на память.

– Отлично подвигались, почти как на тренировке! Самое главное, что детки бегают и радуются. У всех хорошие эмоции, ребята счастливы, и нам приятно это видеть. Думаю, как нам, так и болельщикам важно быть так близко друг с другом. Вспоминаю себя маленьким: я был бы безумно рад, если бы можно было вот так побегать с первой командой, пасоваться и бить по воротам. Прекрасное мероприятие, - отметил полузащитник Шахтера Максим Малышев.