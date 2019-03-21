цей матеріал доступний українською

Форвард, казнивший Динамо в Лиге Европы, хочет покинуть Челси

10:34, 21 марта 2019
Футбол
224 0
Оливье Жиру (справа) намекнул, что хочет покинуть &quot;Челси&quot; / УНИАН

"Конечно, я расстроен, что не имею достаточно игрового времени в Премьер-Лиге. На сегодняшний день у меня сложилось впечатление, что в клубе нет конкуренции в нападении. Ведь я наверняка знаю, что буду играть только в Лиге Европы.

Читайте такжеЧелси отвозило Динамо: самое крупное домашнее поражение киевлян в еврокубках

Пока что рано говорить о моем будущем, но вполне возможно, что меня ждут серьезные перемены этим летом. Я не боюсь перейти в более слабый клуб, чтобы иметь больше игрового времени. Возможно, я закончу свою карьеру во Франции", - приводит слова Жиру RTL.

32-летний Оливье Жиру, который прошлым летом в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира, в этом сезоне провел за "Челси" 34 матча, в которых забил 10 голов и сделал 7 голевых передач.

14 марта в матче с "Динамо" в Киеве Жиру сделал хет-трик, а "Челси" разгромил украинский клуб со счетом 5:0.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Челси