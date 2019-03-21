Форвард, казнивший Динамо в Лиге Европы, хочет покинуть Челси

Оливье Жиру недоволен недостатком игровой практики.

Нападающий "Челси" Оливье Жиру намекнул на то, что может покинуть лондонский клуб этим летом из-за отсутствия игровой практики.

"Конечно, я расстроен, что не имею достаточно игрового времени в Премьер-Лиге. На сегодняшний день у меня сложилось впечатление, что в клубе нет конкуренции в нападении. Ведь я наверняка знаю, что буду играть только в Лиге Европы.

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Пока что рано говорить о моем будущем, но вполне возможно, что меня ждут серьезные перемены этим летом. Я не боюсь перейти в более слабый клуб, чтобы иметь больше игрового времени. Возможно, я закончу свою карьеру во Франции", - приводит слова Жиру RTL.

32-летний Оливье Жиру, который прошлым летом в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира, в этом сезоне провел за "Челси" 34 матча, в которых забил 10 голов и сделал 7 голевых передач.

14 марта в матче с "Динамо" в Киеве Жиру сделал хет-трик, а "Челси" разгромил украинский клуб со счетом 5:0.