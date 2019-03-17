Пидручный пришел 10-м в заключительной гонке ЧМ по биатлону

Победителем гонки стал итальянец Доминик Виндиш.

Мужская гонка в масс-старте закрывала программу чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Украину в гонке представлял лишь Дмитрий Пидручный.

Победителем гонки стал итальянец Доминик Виндиш, который сумел чисто пройти последний огневой рубеж, что и принесло ему золото. На втором месте оказался представитель Франции Антонин Гигонна, который на финише сумел опередить австрийца Юлиана Эберхарда.

Пидручный в течение всей гонки был близок к тройке лучших, но два промаха на последней стрельбе отбросили украинца назад. Дмитрий финишировал лишь 10-м, уступив Виндишу 48,2 секунды.

Отметим, что один из фаворитов гонки норвежец Йоханнес Бе провалился на четвертом огневом рубеже, сделав пять промахов. Как итог, лидер общего зачета Кубка мира завершил гонку 13-м.

Напомним, что сегодня также состоялся женский масс-старт, в котором победила итальянка Доротея Вирер.