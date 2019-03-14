Лига Европы, Динамо - Челси: анонс, прогноз, где смотреть

В Киеве состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором вице-чемпион Украины "Динамо" принимает лондонский "Челси".

Итог первой встречи, к сожалению, не добавил интриги второму матчу: неделю назад в Лондоне "Аристократы" одержали комфортную победу над украинским клубом - 3:0.

Ожидается, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри на этот раз предоставит отдых ключевым игрокам. Ведь впереди у команды еще немало матчей, в том числе в Премьер-лиге, где "Синие" ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

В то же время и "Динамо" не готово выставить сильнейший состав, вот только причины этого - вынужденные. Из-за травм и болезней киевляне потеряли ведущих легионеров - атакующего хавбека Беньямина Вербича и форварда Франа Соля. Кроме того, в последнем матче с "Арсеналом-Киев" не смогли выйти на поле защитник Томаш Кендзера и нападающий Назарий Русин. Точно не будет задействован сегодня и игрок основы Виталий Буяльский, который пропускает матч из-за перебора желтых карточек.

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По словам Александра Хацкевича, в атаке он рассчитывает на "джокера", которым готовится стать Денис Гармаш. А на левом фланге полузащиты, по всей видимости, выйдет Сидклей, период адаптации которого в "Динамо" уже откровенно затянулся. К слову, в прошлое воскресенье бразилец забил свой первый мяч за "бело-синих" в ворота "Арсенала-Киев". Но, разумеется, "Челси" - соперник совсем другого уровня.

Любопытно, что "Динамо" исторически неплохо проводит матчи с английскими клубами на своем поле. Из 14 домашних поединков против британцев "бело-синие" проиграли только три, при этом пять выиграли, а еще шесть свели вничью. Что касается "Челси", то лондонский клуб до этого два раза гостил в Украине и не смог выиграть ни разу - одна ничья и одно поражение.

Несколько слов о Фемиде. Главным арбитром матча назначен 37-летний немецкий судья Тобиас Штилер. Его помощниками на линиях будут Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн. Дополнительные помощники за воротами - Марко Фритц и Харм Осмерс.

На котировках букмекерских контор гости выглядят фаворитами. На победу "Челси" можно поставить с коэффициентом 2.20 к 1, в то время как на ничью - 3.28 к 1, а на победу "Динамо" - 3.45 к 1.

Матч "Динамо" - "Челси" на украинском ТВ покажет телеканал "Футбол 1".

Начало игры - в 19.55.