Знаменитый тренер ван Гал объявил о завершении карьеры
12:48, 11 марта 2019Футбол
111 0
Известный голландский специалист отметил, что хочет посвящать свое время жене.
Луи ван Гал / REUTERS
Известный голландский тренер Луи ван Гал сообщил, что он заканчивает карьеру.
«Я заканчиваю. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня в работе за границей. Я сказал ей, что уйду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне уже больше 65. Я не могу продолжать. Как и игроки, моя жена также имеет право на жизнь с Луи ван Галом. И могу сказать, что она очень счастлива», - приводит слова ван Гала AS.
67-летний ван Гал за свою карьеру тренировал такие известные клубы, как голландский «Аякс», испанская «Барселона», немецкая «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед». Также он дважды возглавлял сборную Нидерландов.
Ван Гал - четырёхкратный чемпион Нидерландов, двукратный чемпион Испании, чемпион Германии. Победитель Лиги чемпионов-1994/95 с «Аяксом».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter