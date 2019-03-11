Знаменитый тренер ван Гал объявил о завершении карьеры

Известный голландский специалист отметил, что хочет посвящать свое время жене.

Известный голландский тренер Луи ван Гал сообщил, что он заканчивает карьеру.

«Я заканчиваю. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня в работе за границей. Я сказал ей, что уйду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне уже больше 65. Я не могу продолжать. Как и игроки, моя жена также имеет право на жизнь с Луи ван Галом. И могу сказать, что она очень счастлива», - приводит слова ван Гала AS.

67-летний ван Гал за свою карьеру тренировал такие известные клубы, как голландский «Аякс», испанская «Барселона», немецкая «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед». Также он дважды возглавлял сборную Нидерландов.

Ван Гал - четырёхкратный чемпион Нидерландов, двукратный чемпион Испании, чемпион Германии. Победитель Лиги чемпионов-1994/95 с «Аяксом».