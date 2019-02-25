На базе Арсенала-Киев сожгли машину с иностранным номерами (видео)

Во всем могут быть виноваты бизнес-разборки.

На тренировочном поле футбольного клуба «Арсенал-Киев» в селе Счастливое (Киевская область) сожгли машину.

Автомобиль сгорел полностью, у него были иностранные номера. Также пострадало синтетическое покрытие поля. Об этом сообщает программа "Профутбол".

«Просто заехала машина, и ее подорвали или подожгли. Мы узнали как, кто, что, я спокоен. Полностью проанализировали видеокамеры, начиная от города, заканчивая селом и Борисполем. Уже есть определенные моменты, но я не могу их разглашать, потому что идет следствие», – сказал директор ФК «Арсенал-Киева» Александр Москаленко.

Москаленко намекает на причастность к этому бизнесмена Анатолия Юркевича, которому раньше принадлежал отель у тренировочных полей.

«Есть гостиница, которая раньше принадлежала Юркевичу. На данный момент в ипотечном договоре эта гостиница принадлежит «Сбербанку», который отдал нам его в аренду. И Юркевич начинает поползновения делать всякие такие, грязные движения. Бывает у человека горячка, что-то натворил, а потом не знает, как из этой ситуации сейчас выйти. Думаю, он знает об этом, и сожалеет, что сделал», – сказал Москаленко.

Юркевич также прокомментировал эту ситуацию.

«Я прочитал в новостях, что на футбольное поле, которое находится на нашей земле, заехала машина, и она сгорела. Я точно не имею к этому отношения никакого. Но знаю о том, что господин Москаленко, как лично, так и футбольный клуб должны деньги многим структурам. У него есть много врагов, поэтому кто из врагов сделал это в отместку ему, я сказать не могу», – сказал Юркевич.

По версии Юркевича, около 4,5 года назад тогдашний президент «Арсенала-Киева» Алексей Кикирешко и директор Александр Москаленко арендовали отель и землю под постройку полей. Через 2 года «Арсенал-Киев» перестал платить за аренду полей, а с конца 2018-го – и за аренду отеля.

Сумма долга составляет около 1,7 млн гривен.

Юркевич обвиняет «Арсенал-Киев» в сговоре с банком и рейдерском захвате территории.

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