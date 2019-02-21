В Айнтрахте не забыли Фонсеку: он обыграл немцев 5 лет назад с Порту (видео)

В 2010 году на арене во Франкфурте-на-Майне одержал победу Владимир Кличко.

Представители немецкого "Айнтрахта" (Франкфурт-на-Майне) обещают устроить горячий прием "Шахтеру" и его тренеру Паулу Фонсеке в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Фонсеку в немецком клубе хорошо помнят, в частности, и президент "Айнтрахта" Петер Фишер.

"Я прекрасно помню 2014 год, когда Фонсека возглавлял "Порту". Тогда мы тоже сыграли на выезде в первом матче - 2:2. Дома было - 3:3, и мы попрощались с еврокубками. Я до сих пор этого не забыл", - сказал Фишер, которого цитирует FootballHub.

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Помимо старых счетов Паулу Фонсеки и "Айнтрахта", горнякам предстоит столкнуться с невероятной поддержкой болельщиков немецкого клуба. Так. месяц назад на родной "Коммерцбанк-Арена" команда из Франкфурта принимала "Боруссию" (Дортмунд). Очевидцы утверждают, что трибуны стадиона едва выдержали накал страстей.

И все же считается, что арена во Франкфурте-на-Майне является фартовой для украинских спортсменов. В 2010 году здесь выступал Владимир Кличко, который одержал победу нокаутом над Самюэлем Питером.

Напомним, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Айнтрахт" - "Шахтер" начнется в 20.00 по киевскому времени. УНИАН будет вести прямую онлайн-трансляцию матча.