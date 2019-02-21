Онлайн-трансляция Айнтрахт - Шахтер - 4:1: Лига Европы УЕФА, 1/16 финала, второй матч

Во Франкфурте состоится решающий матч за выход в 1/8 финала соревнований.

Сегодня во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором местный Айнтрахт будет принимать донецкий Шахтер.

Первая игра, неделю назад в Харькове, завершилась результативной ничьей - 2:2.

Таким образом, в ответном матче горнякам необходима победа или суперрезультативная ничья - начиная от 3:3. В случае повторения результата первого матча будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Матч Айнтрахт - Шахтер начнется в 19.55 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал Футбол 1.

Добрый вечер!

Вашему вниманию стартовые составы команд.

Айнтрахт Ф: Трапп, Ндика, Хинтереггер, Абраам, да Кошта, Хасебе, Роде, Костич, Гачинович, Йович, Аллер.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Бутко, Хочолава, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко, Марлос, Мораес, Соломон.

Команды уже на поле. Гимн Лиги Европы потонул в шуме "Коммерцбанк-Арены". Все готово к началу игры.

Отметим, что горняки выступят в запасном комплекте формы - бежевом. Футболисты "Айнтрахта" - в черных цветах.

1. Хозяева начали матч, разыграв мяч в центре поля.

5. Два удара игроков "Айнтрахта" заблокировали гости.

8. В контратаку выбегал "Шахтер", но передачу Марлоса на Тайсона прервал Хинтереггер.

13. Пока гораздо чаще мячом владеет "Шахтер". Горняки испытывают на прочность среднюю линию и оборону хозяев.

15. Мораес оказался в офсайде после массированной атаки "Шахтера".

23. ГОЛ! Йович делает счет 1:0.

24. Данни да Кошта прошел по правому флангу до лицевой линии и вырезал мяч в центр штрафной горняков, откуда Йович, никем неприкрытый, спокойно расстрелял Пятова.

26. Арбитр назначает ПЕНАЛЬТИ в ворота "Шахтера" за игру рукой Матвиенко после удара Роде.

27. ГОЛ! Аллер спокойно бьет в левый от себя угол, а Пятов заваливается в противоположный. 2:0.

30. Еще один убойный момент у "Айнтрахта". Прострел слева - и Аллер мог делать дубль, но не попал по мячу, находясь метрах в пяти от ворот.

32. Мораес жестко играет на чужой половине поля и получает "горчичник". Это уже второе предупреждение у "Шахтера". Пятью минутами ранее аналогичное наказание заработал Матвиенко в том самом моменте с пенальти.

37. Перспективный момент у украинской команды - Тайсон отдавал на оперативное пространство Мораесу, перед ним не было никого. Но арбитр поднял флажок - офсайд.

39. "Шахтер" получил право на штрафной из опасной зоны. А Абрахам получил желтую карточку за игру рукой.

40. Исмаили лупил на силу, но Гачинович самоотверженно бросился под мяч. Ему нужна помощь медиков.

44. Йович хотел забросить мяч в ворота "Шахтера" почти с центра поля, ведь Пятов вышел далеко из ворот, но у него ничего не получилось.

45+1. Бутко из-за линии штрафной пробил по воротам, но удар оказался несильным и мяч легко зафиксировал в руках голкипер.

45+2. Рефери дает свисток об окончании первого тайма как раз во время атаки "Шахтера".

ПЕРЕРЫВ

На фанатов "Шахтера" было совершено нападение во Франкфурте. Подробности тут.

46. Второй тайм стартовал. Замена в составе горняков. Вместо Соломона вышел Майкон.

48. Очень опасный штрафной для "Айнтрахта" после фола Хочолавы, но Гачинович бьет в стенку.

49. Ответная контратака "Шахтера", однако Коваленко, по мнению арбитра, нарушил правила в чужой штрафной.

53. "Шахтер" продолжает больше владеть мячом, но это пока не воплощается в реальное доминирование на поле.

59. Горняки как-то уж слишком легко дали пройти Йовичу в штрафную, и тот из-под ноги защитника пробил - выше ворот.

61. Роде грубо сзади подкатился под Мораеса. Справедливая желтая карточка игроку "Айнтрахта".

63. ГОООООЛ! 2:1! Мораес распечатал ворота "Айнтрахта"!

64. Гол организовал Марлос, который забросил на Исмаили в штрафную. Тот в свою очередь прострелил на Мораеса, который в касание пробил голкипера!

66. Замена у "Шахтера". Болбат выходит вместо Бутко.

68. Предупреждение Аллеру, который грубо заехал по ногам Мораесу.

70. ПЕРЕКЛАДИНА! Марлосу дали пробить из-за пределов штрафной, метров с 20-ти. Мощный удар, и немцев от счета 2:2 на табло спас каркас ворот!

71. Замена у "Айнтрахта". Активного Йовича меняет Ребич.

73. Замена у "Айнтрахта". Виллемс меняет Роде.

79. МОМЕНТИЩЕ! Мяч снова попадает в перекладину после удара Тайсона. Какое-то дикое невезение "Шахтера" во втором тайме!

80. ГОЛ. 3:1. Не забиваешь ты - забивают тебе... Горняки упустили контратаку на свои ворота три в два, Пятов, как показалось, чересчур авантюрно бросился вперед, и Аллер спокойно переиграл голкипера.

81. В составе горняков замена. Вместо Коваленко вышел Кайоде.

88. ГОЛ. 4:1. Ребич снимает все вопросы в этой дуэли.

90. Замена у "Айнтрахта". Гачиновича меняет Де Гузман.

90+1. Арбитр добавил к основному времени 5 минут.

90+2. Да Кошта чуть не забил пятый гол в ворота "Шахтера". Обыграв нескольких защитников, игрок хозяев не смог переиграть Пятова.

ВСЕ! Свисток арбитра фиксирует крупную победу "Айнтрахта" - 4:1. По сумме двух матчей немецкий клуб обыграл чемпиона Украины - 6:3. Еврокубковая кампания горняков завершена.

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