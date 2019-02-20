Гений пикапа: австрийский футболист искал девушку на ночь через соцсети перед игрой Лиги Европы

Находясь в Милане, Филипп Шобесбергер решил заняться не только футболом.

Полузащитник венского "Рапида" Филипп Шобесбергер попал в забавную ситуацию. Вечером 19 февраля он вместе с командой прилетел в Милан, чтобы принять участие в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против итальянского "Интера".

Находясь в "столице моды", австриец решил заняться не только футболом, а провести время с незнакомой девушкой. Для этого футболист воспользовался приложением Tinder, которое предназначено для знакомств.

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Филипп обновил свой профиль в соцсети, написав в нем: "Ищу модель. Я здесь всего на две ночи, так что лучше поторопитесь". Пытаясь произвести впечатление на дам, Шобесбергер также изменил свою аватарку. Он опубликовал фото с первой игры между "Интером" и "Рапидом", где он в игровом моменте борется за мяч с игроками миланского клуба.

Напомним, в первом матче плей-офф Лиги Европы "Интер" минимально обыграл в Вене "Рапид" - 1:0.

В текущем сезоне 25-летний игрок принял участие в четырех матчах за "Рапид" и не отметился результативными действиями.

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