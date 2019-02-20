Олимпиакос предупредил своих фанатов не использовать флаги России и СССР на матче против Динамо

После консультации с украинской полицией греческий клуб сообщил фанатам о том, что матч в Киеве имеет статус "высокого риска".

Греческий "Олимпиакос" выпустил своеобразную памятку для своих фанатов, которые планируют посетить ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" в Киеве.

Об этом сообщает Проспорт ТСН.

Игра состоится в четверг, 21 февраля, на НСК "Олимпийский". Начало - в 22:00.

После консультации с украинской полицией клуб сообщил фанатам о том, что матч имеет статус "высокого риска". Клуб рекомендует болельщикам избегать использования общественного транспорта, особенно в день матча, а добираться до стадиона на такси.

Также клуб рекомендует воздержаться от:

1. Политических дискуссий, особенно о войне на Востоке Украины

2. Флагов и символики России

3. Атрибутики "Олимпиакоса" на улицах

4. Флагов и символики СССР на улицах

5. Символики московского "Спартака" на улицах

6. Коммунистической символики

Напомним, в Пирее фанаты "Олимпиакоса" вывесили перед матчем флаг России. Кроме того, во время игры на трибунах произошел конфликт между местной полицией и фанатами киевского клуба. Тем временем УЕФА не наказал "Олимпиакос" за использование фанатами российской символики.

Первый матч между "Олимпиакосом" и "Динамо", который состоялся неделю назад в Пирее, завершился вничью - 2:2. Для выхода в 1/8 финала "Динамо" устроит в ответной игре ничья 0:0, 1:1 или победа с любым счетом.