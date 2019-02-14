Шахтер - Айнтрахт: анонс, прогноз, где смотреть

В Харькове состоится матч плей-офф Лиги Европы.

Сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА в паре Шахтер (Донецк) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия).

Игра начнется в 22.00, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды впервые встречаются в официальном еврокубковом турнире. До этого они провели между собой два товарищеских матча, где обменялись победами. Впрочем, если дончане выиграли свой матч со счетом 1:0, то франкфуртцы - со счетом 3:0.

В осенней части еврокубкового сезона Шахтер выступал в Лиге чемпионов, где занял третье место в квартете с английским Манчестер Сити, французским Лионом и немецким Хоффенхаймом. В решающем матче группового турнира Шахтер в Киеве уступил Лиону со счетом 0:1.

В свою очередь, Айнтрахт блестяще выступил в группе Лиги Европы, показав стопроцентный результат - шесть побед в шести матчах. Между тем, соперниками команды были грозные итальянский Лацио и французский Марсель, а также кипрский Аполлон.

На котировках букмекерских контор в сегодняшнем матче минимальное преимущество на стороне горняков. На победу украинского клуба ставки принимаются с коэффициентом 2.32 к 1, в то время как на ничью - 3.38 к 1, а на победу гостей - 3.09 к 1.

Матч Шахтер - Айнтрахт на украинском ТВ покажет телеканал Футбол 2.