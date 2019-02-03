Хет-трик Агуэро принес Манчестер Сити победу над Арсеналом

Подопечные Гвардиолы на два очка приблизились к "Ливерпулю".

«Манчестер Сити» в центральном матче 25-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение лондонскому «Арсеналу». Встреча, проходившая на стадионе «Этихад» в Манчестере, закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Манчестер Сити» открыл счёт уже на первой минуте - отличился Серхио Агуэро. «Арсенал» отыгрался через 10 минут: Лоран Косельни после углового головой отправил мяч в ворота. Но ещё до перерыва Агуэро восстановил преимущество хозяев, а во втором тайме оформил хет-трик.

После этой победы «Манчестер Сити» приблизился к лидирующему в турнирной таблице «Ливерпулю». «Горожане» с 59 очками занимают второе место, отставая от «Ливерпуля» на два очка. Впрочем, "Красные" имеют матч в запасе - лидер чемпионата в понедельник сыграет с «Вест Хэмом». «Арсенал» с 47 очками — на шестой позиции.