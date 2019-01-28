Ракицкий "очень счастлив" от перехода в Зенит - первое интервью в новом клубе

Игрок сборной Украины дал интервью клубной пресс-службе российской команды.

Новичок сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий рассказал о своем переходе в российский клуб, дружбе с Анатолием Тимощуком и Петербурге.

— Я очень счастлив! Я перешел из одной топ-команды, из «Шахтера», в другую топ-команду — «Зенит». Буду делать все, что от меня зависит, и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала, - сказал в первую очередь украинский легионер в интервью официальному сайту клуба.

Говоря об Анатолие Тимощуке и бывшем главном тренере «Зенита» и "Шахтера" Мирче Луческу, игрок отметил:

— С Толиком я все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Он уверил меня в том, что «Зенит» — команда очень высокого уровня, что здесь — шикарные условия, стадион и все остальное.

Об игровом номере:

— Да. Мне повезло, что в «Зените» свободен 44-й номер, и я планирую забрать его себе.

О главном футбольном качестве:

— Мои лучшие футбольные качества пусть выбирают тренеры, не мне об этом судить. А что касается самого любимого в футболе, то это болельщики. Я слышал очень много о «Зените» и его болельщиках и хочу ощутить их поддержку на футбольном поле. Буду биться на поле и за них тоже.

О противостоянии Шахтера и Зенита:

— Да, помню тот матч, в 2011 году. «Шахтер» тогда проиграл 1:0. В Петербурге я был, да. Здесь у меня живет мой родной отец, уже больше 20 лет. Я прилетал к нему в гости.

Как сообщал УНИАН, Ярослав Ракицкий сегодня заключил контракт с "Зенитом" на 3,5 года.