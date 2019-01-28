Ярослав Ракицкий перешел в российский «Зенит»

Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года.

Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Шахтер» (Донецк) достигли соглашения о переходе центрального защитника в состав российской команды.

Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

За основной состав горняков Ракицкий дебютировал 15 августа 2009 года в матче Кубка Украины против «Днестра». В общей сложности в «Шахтере» провел 326 матчей и забил 14 мячей. Ярослав Ракицкий — семикратный чемпион Украины, шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.

За национальную сборную Украины провел 54 матча и забил 4 мяча. Принимал участие в чемпионатах Европы 2012-го и 2016-го.

Ярослав Ракицкий выступает на позиции центрального защитника. Обладает поставленным ударом и первым пасом, физически крепкий и опытный футболист.