18-летний Михаил Мудрик забил дебютный гол за основу Шахтера (видео)

Матч против Карабаха завершился со счетом 3:1.

Донецкий «Шахтер» провел второй контрольный поединок в рамках первого тренировочного сбора в Турции.

Как ранее сообщил УНИАН, горняки победили азербайджанский «Карабах» со счетом 3:1.

Смотрите, как 18-летний полузащитник Михаил Мудрик забил свой первый гол за «Шахтер» в контрольном матче с «Карабахом».