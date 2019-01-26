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18-летний Михаил Мудрик забил дебютный гол за основу Шахтера (видео)

18:17, 26 января 2019
Футбол
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"Шахтер" обыграл "Карабах" / ФК "Шахтер"

Как ранее сообщил УНИАН, горняки победили азербайджанский «Карабах» со счетом 3:1.

Смотрите, как 18-летний полузащитник Михаил Мудрик забил свой первый гол за «Шахтер» в контрольном матче с «Карабахом».

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Теги: #ФК Шахтер#зимнее межсезонье