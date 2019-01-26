18-летний Михаил Мудрик забил дебютный гол за основу Шахтера (видео)
18:17, 26 января 2019Футбол
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Матч против Карабаха завершился со счетом 3:1.
"Шахтер" обыграл "Карабах" / ФК "Шахтер"
Донецкий «Шахтер» провел второй контрольный поединок в рамках первого тренировочного сбора в Турции.
Как ранее сообщил УНИАН, горняки победили азербайджанский «Карабах» со счетом 3:1.
Смотрите, как 18-летний полузащитник Михаил Мудрик забил свой первый гол за «Шахтер» в контрольном матче с «Карабахом».
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