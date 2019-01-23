Стали известны соперники Шахтера на втором зимнем сборе в Турции
14:28, 23 января 2019Футбол
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В рамках зимней подготовки горнякам осталось провести в Турции еще 6 матчей.
Известны соперники "Шахтера" на втором зимнем сборе / ФК "Шахтер"
«Шахтер» опубликовал список соперников в контрольных матчах на втором зимнем тренировочном сборе в Турции.
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31 января утром горнякам предстоит встретиться с датским «Хобро», в тот же день вечером - с польским «Лехом».
3 февраля горняки встретятся с сербским «Партизаном», а на следующий день – с болгарским «Ботевом». Заключительный спарринг состоится 7 февраля против австрийского «Ваккера».
Стоит отметить, что все поединки будут показаны на официальном интернет-ресурсе горняков shakhtar.com.
Напомним, что в рамках первого сбора «Шахтер» еще сыграет против «Карабаха» 26 января.
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