Стали известны соперники Шахтера на втором зимнем сборе в Турции

В рамках зимней подготовки горнякам осталось провести в Турции еще 6 матчей.

«Шахтер» опубликовал список соперников в контрольных матчах на втором зимнем тренировочном сборе в Турции.

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31 января утром горнякам предстоит встретиться с датским «Хобро», в тот же день вечером - с польским «Лехом».

3 февраля горняки встретятся с сербским «Партизаном», а на следующий день – с болгарским «Ботевом». Заключительный спарринг состоится 7 февраля против австрийского «Ваккера».

Стоит отметить, что все поединки будут показаны на официальном интернет-ресурсе горняков shakhtar.com.

Напомним, что в рамках первого сбора «Шахтер» еще сыграет против «Карабаха» 26 января.