Определились первые соперники Шахтера на зимних сборах

Горняки сыграют в Турции с хорватским "Хайдуком" и "Карабахом" из Азербайджана.

Стали известны имена соперников "Шахтера" во время первого зимнего подготовительного сбора, который горняки проведут в турецком Белеке.

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На этом этапе межсезонной подготовки у донетчан запланированы два спарринга. 22 января подопечные Паулу Фонсеки встретятся с хорватским «Хайдуком» из Сплита, а 26-го числа - с чемпионом Азербайджана «Карабахом». Начало обоих матчей - 16:00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Напомним, что всего в планах чемпиона Украины сыграть 7 контрольных матчей: 2 – на первом сборе и 5 – на втором. Первый этап подготовки продлится с 20-го по 26 января, а второй - с 29 января по 7 февраля.