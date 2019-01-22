Украинский хавбек Чайковский, выступавший в чемпионате России, вернулся в Зарю

Игорь Чайковский подписал контракт с луганским клубом на два с половиной года.

Очередным игроком, который пополнил состав луганской «Зари» во время зимней паузы, стал полузащитник Игорь Чайковский, который подписал контракт с клубом сроком на два с половиной года.

27-летний игрок уже проходит сборы вместе с луганской командой, сообщает официальный сайт "Зари".

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Стоит отметить, что это уже третий раз, когда Игорь Чайковский переходит в «Зарю». Ранее игрок уже выступал в составе «черно-белых» в общей сложности 5 лет. Футболист впервые перешел в команду в 2010 году. Затем на полтора сезона уходил в «Ильичевец», после чего вернулся в стан команды Юрия Вернидуба. За все время Чайковский сыграл за луганчан 155 матчей и забил 3 гола.

Последние полтора года футболист провел в российском «Анжи» (Махачкала). В этом сезоне 27-летний хавбек сыграл 12 матчей в российской Премьер-лиге.

Напомним, на прошлой неделе "Заря" подписала сербского нападающего Неманью Ивановича.