Заря подписала сербского нападающего Ивановича

21-летний футболист является воспитанником "Црвены Звезды".

Луганская "Заря" подписала контракт с сербским нападающим Неманьей Ивановичем.

Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.

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До недавнего времени 21-летний футболист выступал за сербский футбольный клуб «Синджелич» (Белград), за который провел 80 матчей и забил 20 голов за четыре проведённых сезона.

Неманья Иванович – воспитанник «Црвены Звезды». Кроме того, игрок провел три встречи за сборную Сербии (U-17).

Контракт с "Зарей" подписан сроком на два года. Серб будет выступать в команде под 8-м номером.

Напомним, полузащитник "Зари" Игорь Харатин подписал контракт с венгерским "Ференцварошем".