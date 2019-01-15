Заря подписала сербского нападающего Ивановича
16:02, 15 января 2019Футбол
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21-летний футболист является воспитанником "Црвены Звезды".
ФК "Заря"
Луганская "Заря" подписала контракт с сербским нападающим Неманьей Ивановичем.
Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.
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До недавнего времени 21-летний футболист выступал за сербский футбольный клуб «Синджелич» (Белград), за который провел 80 матчей и забил 20 голов за четыре проведённых сезона.
Неманья Иванович – воспитанник «Црвены Звезды». Кроме того, игрок провел три встречи за сборную Сербии (U-17).
Контракт с "Зарей" подписан сроком на два года. Серб будет выступать в команде под 8-м номером.
Напомним, полузащитник "Зари" Игорь Харатин подписал контракт с венгерским "Ференцварошем".
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