Футболисты Шахтера вышли из отпуска и отправились на медосмотр
В понедельник, 14 января часть футболистов донецкого «Шахтера» вышли из отпуска и прошли медосмотр.
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
В понедельник в столичной клинике побывали такие игроки - Алексей Шевченко, Ярослав Ракицкий, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Иван Ордец, Максим Малышев, Николай Матвиенко, Олег Данченко, Давит Хочолава, Виктор Коваленко, Вячеслав Танковский, Сергей Болбат и Андрей Тотовицкий.
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Медосмотр включал анализ крови, УЗИ сердца и внутренних органов, электрокардиографию, рентгенограмму и консультацию офтальмолога.
Завтра, 15 января медосмотр пройдет вторая группа футболистов «Шахтера».
В среду у подопечных Паулу Фонсеки состоится первая тренировка после зимнего отпуска, а 20 января начнется сбор в турецком Белеке.
Как сообщал УНИАН, вчера, 13 января, на первый подготовительный сбор в испанскую Марбелью отправились игроки киевского "Динамо".