Футболисты Шахтера вышли из отпуска и отправились на медосмотр

В понедельник в столичной клинике побывала первая группа игроков команды.

В понедельник, 14 января часть футболистов донецкого «Шахтера» вышли из отпуска и прошли медосмотр.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

В понедельник в столичной клинике побывали такие игроки - Алексей Шевченко, Ярослав Ракицкий, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Иван Ордец, Максим Малышев, Николай Матвиенко, Олег Данченко, Давит Хочолава, Виктор Коваленко, Вячеслав Танковский, Сергей Болбат и Андрей Тотовицкий.

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Медосмотр включал анализ крови, УЗИ сердца и внутренних органов, электрокардиографию, рентгенограмму и консультацию офтальмолога.

Завтра, 15 января медосмотр пройдет вторая группа футболистов «Шахтера».

В среду у подопечных Паулу Фонсеки состоится первая тренировка после зимнего отпуска, а 20 января начнется сбор в турецком Белеке.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 января, на первый подготовительный сбор в испанскую Марбелью отправились игроки киевского "Динамо".