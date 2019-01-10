Главный тренер Шальке недоволен Коноплянкой из-за загула в ночном клубе

Стали известны причины по которым немецкий клуб выставил украинца на трансфер.

Украинский легионер немецкого футбольного клуба Шальке-04 из Гельзенкирхена Евгений Коноплянка мог попасть в немилость главного тренера из-за инцидента после матча Лиги чемпионов в Португалии.

Игрок был в компании других футболистов команды, которые нарушили режим, сообщает SportArena со ссылкой на Bild.

После выездного матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Порту (1:3) ряд игроков отправились отдыхать в ночной клуб и вернулись в расположение команды под утро.

Среди игроков, отметившихся нарушением дисциплины, были Матия Настасич, Амин Харит, Франко Ди Санто, Налдо, Омар Маскарель, Александр Нюбель и Евгений Коноплянка.

В следующем матче Бундеслиги, в котором Шальке играл с Хоффенхаймом, из указанных игроков на поле вышел только Настасич, что является подтверждением произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось, что решением руководства клуба украинец выставлен на трансфер.

29-летний Евгений Коноплянка провел во всех турнирах нынешнего сезона за Шальке 14 матчей.

Шальке неудачно выступает в нынешнем сезоне Бундеслиги, занимая после первого круга 13-е место и имея в активе 18 очков. В то же время клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с Манчестер Сити.