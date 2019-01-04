Александрия подписала игрока-финалиста Лиги Европы
16:44, 04 января 2019Футбол
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После карьеры в "Днепре" Валерий Лучкевич выступал за бельгийский "Стандард".
Валерий Лучкевич / fcdnipro.ua
Полузащитник бельгийского «Стандарда» украинец Валерий Лучкевич продолжит карьеру в «Александрии».
Александрийцы арендовали 22-летнего украинца до конца сезона 2018/19 без права выкупа, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
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Украинский хавбек последний раз выходил на поле в составе «Стандарда» 22 апреля прошлого года в матче против «Брюгге» (4:4).
Лучкевич – воспитанник запорожского «Металлурга». В начале 2014 года он стал игроком «Днепра», с которым через год пробился в финал Лиги Европы. 30 января 2017-го было объявлено о переходе украинца в "Стандард", за который он провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал две голевые передачи.
Также Лучкевич выступал за молодежную сборную Украины.
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