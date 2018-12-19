Стал известен план подготовки Динамо зимой накануне матчей с Олимпиакосом

Два тренировочных сбора киевлян пройдут в испанской Марбелье.

Стал известен план подготовки киевского «Динамо» к матчам 1/16 финала Лиги Европы и второй части сезона УПЛ.

Почти месяц в период отпуска футболисты будут поддерживать форму самостоятельно, следуя индивидуальной программе подготовки.

Игроки и тренеры "Динамо" выйдут из отпуска 11 января. 11-го и 12 числа футболисты пройдут медобследование.

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Как сообщает официальный сайт "бело-синих", 13 января команда отправится в испанскую Марбелью, где традиционно проводит подготовку в зимний период. В Марбелье пройдут два тренировочных сбора. Первый – с 13-го по 26 января, а второй – с 30 января по 13 февраля.

13 февраля «Динамо» отправится из Малаги непосредственно в Грецию, где сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против пирейского «Олимпиакоса».

Во время первого сбора планируется проведение трех контрольных матчей, во время второго сбора – еще шести. Соперники станут известны позднее.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы киевляне сыграют с греческим "Олимпиакосом", а "Шахтер" готовится противостоять немецкому "Айнтрахту".