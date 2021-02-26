Экс-чемпион мира пока не определился, будет ли он вновь выходить на ринг.

Генеральный директор промоутерской компании братьев Кличко "K2 Promotions" Александр Красюк высказался о возможном возвращении Владимира Кличко в ринг.

Об этом Красюк сказал в прямом эфире в Instagram-аккаунте "Большой куш".

"Владимир сам толком не знает, будет ли он еще выходить в ринг. Он сам честно отвечает. И это правда - он сам еще не определился", - подчеркнул промоутер.

При этом Красюк назвал два фактора, которые могли бы заставить 44-летнего Кличко вернуться в ринг:

"Он в одном из интервью говорил, что единственная мотивация - войти в историю как самый возрастной чемпион мира. А к концу 2021 года он станет старше, чем рекордсмен Джордж Форман. И еще есть незаконченное дело. У Тайсона Фьюри был подписан контракт на реванш с Владимиром. Но все знают, что тогда было с Фьюри. Он ушел во все тяжкие, его никто не мог найти, и реванш не состоялся. На мой взгляд, это могло бы взбудоражить Владимира. Эти два фактора могли бы повлиять на то, чтобы он подумал о своем возвращении".

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Напомним, сам Владимир Кличко ранее неоднократно затрагивал тему своего возможного возвращения, в том числе - в новогоднем поздравлении.

Джордж Форман становился чемпионом мира в 45-летнем возрасте в 1994 году.

Владимир Кличко: подробности карьеры

На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.

На профи-ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.

За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015) и WBA (2011–2015).

Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе на протяжении 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю.

В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

В декабре прошлого года Кличко-младший был включен в Международный зал боксерской славы.

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Автор: Антон Дударь