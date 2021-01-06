Кличко-младший намекнул, что может вернуться в профессиональный спорт.

Экс-чемпион мира Владимир Кличко обнародовал сообщение с новогодним поздравлением, которое содержит весьма интересный и неоднозначный подтекст.

Оно опубликовано в Instagram.

Читайте такжеВладимир Кличко включен в Международный зал боксерской славы

"Вы знаете, что люди хотят видеть больше всего на свете? Камбэк. Итак, я хочу, чтобы вы вернулись сильными в 2021 году. Мира и процветания вам и вашим близким. С Новым годом!", - написал украинец.

"Я шлю всем вам в новый год только позитив. 2020 год повлиял на каждого в мире, у нас были трагические потери и неудачи. Я желаю всего наилучшего тем, кто от этого пострадал. Мы все были подавлены и теперь осознаем, насколько особенными являются жизнь, семья, друзья и моменты. Давайте извлечем урок с 2020 года и оставим его в прошлом. Продолжайте "наносить удары" в 2021 году", - также написал Кличко.

Олимпийский чемпион 1996 года ранее отмечал, что его интересует рекорд Джорджа Формана, который в 45-летнем возрасте смог стать самым старшим чемпионом мира в супертяжелом весе.

Владимиру Кличко исполнится 45 лет в скором времени - 25 марта 2021 года.

Владимир Кличко: подробности карьеры

На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.

На профи-ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.

За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015).

Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе в течение 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю.

В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Budrin Artem