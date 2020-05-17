"Пожелал стать более известным": промоутер Усика оценил вызов на бой от борца Грицая

Александр Красюк усомнился, что кто-либо вспомнит про Богдана Грицая через месяц.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк высказал свое мнение о вызове, который бросил боксеру украинский борец Богдан Грицай.

Об этом Красюк сказал сайту XSport.ua.

"Возросшая популярность Усика не оставляет безразличным практически никого. Публичные личности, спортсмены, политики - все стараются быть услышанными. И для этой цели используют упоминание самого популярного спортсмена нашей страны. Говорят разное... Но цель, которую преследуют, все же является эгоистичной в каждом из случаев.

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Не исключение и вызов, брошенный юношей-борцом из Шепетовки, о котором никто никогда не слыхал. Рядовой спортсмен пожелал стать более известным, чем положено быть атлету с не столь выдающимся достижениям в спорте. И вот уже около двух недель активная часть общества бурно обсуждает данного молодого человека", - сказал Красюк.

Промоутер усомнился, что про Грицая кто-нибудь вспомнит через месяц:

"Вспомнят ли о нем через месяц? Войдет ли он в историю? Станет ли он легендой? Одно можно сказать с уверенностью, что этого точно не произойдет в следствии брошенного им вызова Усику. К этой классификации относятся и все остальные личности, успевшие воспользоваться "мейнстримом" и бросить вызов легендарному спортсмену. Но несколько сотен подписчиков в Instagram могут добавиться".

Напомним, Грицай вызвал Усика на бой без правил после видео боксера про "диванного эксперта". Усик заявил, что готов встретиться только в ринге, после чего борец записал новое обращение. Кроме того, Грицай заявил, что не будет проводить бой с Усиком по правилам бокса.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Красюк резко отреагировал на предложение российского промоутера предоставить Усику гражданство.