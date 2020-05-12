"Для меня неприемлемо": украинский борец ответил на предложение Усика провести бой по правилам бокса
Борец вольного стиля Богдан Грицай, который вызвал Александра Усика на бой без правил, не намерен выходить против него на ринг.
Читайте также"Драться будем по законам войны": ветеран АТО пообещал устроить Усику "грандиозный бой"
Грицай дал комментарий YouTube-каналу НТА.
"Усик не согласился на бой. Он предложил мне бой без правил. Не я, а именно он. Показывая, что диванный эксперт заходит в дверь и он его нокаутирует.
Предложение Усика драться по правилам бокса для меня неприемлемо. Я ему ничего не предлагал - это он мне предложил бой. На видео это четко видно. А я и есть тот диванный эксперт. Я принял его вызов.
На видео четко видно, что человек заходит не в ту дверь, и он его нокаутирует. Вы видите там правила, взвешивание, медкомиссию, о которой он говорит? Там нет правил", - заявил спортсмен.
Усик ранее ответил Грицаю, подчеркнув, что ему бросили вызов, а он выбирает условия - ринг и правила бокса, а бои без правил его не интересуют, так как он старается быть "законопослушным гражданином".
УНИАН также сообщал о том, что Усик ответил на шквал критики в свой адрес.