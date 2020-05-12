"Для меня неприемлемо": украинский борец ответил на предложение Усика провести бой по правилам бокса

Богдан Грицай не согласен с условиями бывшего чемпиона мира.

Борец вольного стиля Богдан Грицай, который вызвал Александра Усика на бой без правил, не намерен выходить против него на ринг.

Читайте также"Драться будем по законам войны": ветеран АТО пообещал устроить Усику "грандиозный бой"

Грицай дал комментарий YouTube-каналу НТА.

"Усик не согласился на бой. Он предложил мне бой без правил. Не я, а именно он. Показывая, что диванный эксперт заходит в дверь и он его нокаутирует.

Предложение Усика драться по правилам бокса для меня неприемлемо. Я ему ничего не предлагал - это он мне предложил бой. На видео это четко видно. А я и есть тот диванный эксперт. Я принял его вызов.

На видео четко видно, что человек заходит не в ту дверь, и он его нокаутирует. Вы видите там правила, взвешивание, медкомиссию, о которой он говорит? Там нет правил", - заявил спортсмен.

Усик ранее ответил Грицаю, подчеркнув, что ему бросили вызов, а он выбирает условия - ринг и правила бокса, а бои без правил его не интересуют, так как он старается быть "законопослушным гражданином".

УНИАН также сообщал о том, что Усик ответил на шквал критики в свой адрес.