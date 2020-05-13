"Ты признал, что Крым - это Украина": борец Грицай записал новое обращение к Усику (видео)

Богдан Грицай заявил, что Александр Усик "усвоил урок", который борец преподал ему в предыдущем видео.

Украинский борец Богдан Грицай записал новое видеообращение к боксеру Александру Усику.

Грицай, который вызывал Усика на бой без правил, отреагировал на ответ боксера на своем YouTube-канале.

"Я, Богдан Грицай, обращаюсь к Александру Усику в ответ на его видеообращение, которое выглядит так, что было адресовано мне. Похоже, что этот ролик Усика снимали российские политтехнологи, которые, как и я, являются большими поклонниками Джоан Роулинг и Гарри Поттера, и используют прием "Тот-Кого-Нельзя-Называть".

В России, когда Путин обращается к своему оппоненту Навальному, тоже никогда не называет его по имени. У нас Усик обращается ко мне, не называя моего имени. Ну хорошо", - сказал Грицай.

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После этого борец предложил Усику учиться называть людей по имени, а также подчеркнул, что боксер усвоил предыдущий урок.

"Сегодня, Александр, будем учиться называть людей по имени. Итак, я - Богдан Грицай. Ты - Александр Усик. Именно так ты требовал от иностранных журналистов, чтобы тебя называли. Не Олександр, а Александр. Правильно? Хорошо. Еще раз. Я - Богдан Грицай, ты - Александр Усик. Верю, что ты сможешь усвоить этот урок. Так как урок, который я преподал тебе в моем предыдущем видео, ты усвоил, судя по твоему ответу. И это отлично".

Борец отметил, что Усик в своем видеообращении признал, что Крым - это Украина:

"Во-первых, как я и подчеркивал, ты понял, что бои без правил, агрессия и запугивание людей - неприемлемы даже для такого профессионального боксера, как ты. Во-вторых, ты вновь возвращаешься к признанию очевидного. Крым - это Украина. Он не Божий, он не общий, Крым - Украина. Ты говоришь в своем ролике, что родился в Украине. Правильно. Симферополь, в котором ты родился - это Украина. И ты правильно подчеркиваешь, что все, кто живет в Крыму, на Донбассе - украинцы. Аллилуйя! Так как Крым и Донбасс - это Украина, временно оккупированные Россией".

По словам Грицая, "приятным бонусом" стало заявление Усика о том, что он украинец:

"Это прекрасно, так как в российском пропагандистском фильме вы с Ломаченко продвигаете путинскую идею единого народа".

Грицай также напомнил, что стал тем самым "диванным экспертом", который готов войти "не в ту дверь", однако Усик "внезапно включил заднюю передачу". Борец добавил, что "бой без правил" между ним и Усиком все равно состоится.

Напомним, Грицай вызвал Усика на бой без правил, после чего боксер ответил, что ему не нужны "бои без правил", но он готов встретиться в ринге.

УНИАН также сообщал о том, что ветеран АТО пообещал устроить Усику "грандиозный бой".