"Не хватит сил": знаменитый украинский пловец дал совет Усику по конфликту с борцом Грицаем

Денис Силантьев считает, что боксер зря поддерживает диалог.

Титулованный украинский экс-пловец Денис Силантьев прокомментировал конфликт боксера Александра Усика и борца Богдана Грицая.

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Спортсмен высказался в эфире телеканала "НАШ".

"Я бы в этой ситуации на месте Усика, наверное, занимался своим делом. И не то, чтобы не обращал внимания, но не давал бы ответ. Не стал бы отвечать на выпады. Тем более, он сказал, что этих выпадов очень много, есть много людей, которые хотят вызвать его на бой.

Моя позиция такая: я бы занимался своим делом. И, если я не нарушаю закон, если говорю то, что хочу, и это в рамках допустимого, то мне без разницы, кто меня вызывает на бой", - заявил Силантьев.

Бывший спортсмен отметил, что Усик должен двигаться к своей цели, не обращая внимания на подобные ситуации:

"Он - профессионал своего дела, и это недопустимо - обращать внимание на выпады. Их будет еще очень много, я думаю. На всех не хватит ни сил, ни времени, а у него есть своя цель, и он должен к ней идти".

Напомним, Грицай вызвал Усика на бой без правил, после чего боксер ответил, что ему не нужны "бои без правил", но он готов встретиться в ринге.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усика поддержал известный украинский боксер Бурсак.