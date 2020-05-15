"Это клоунада": известный украинский боксер поддержал Усика в конфликте с борцом Грицаем

Максим Бурсак считает, что оппонент Усика пытается пропиариться.

Бывший претендент на титул чемпиона мира Максим Бурсак встал на сторону Александра Усика в конфликте с борцом Богданом Грицаем и не видит смысла в их поединке.

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Бурсака цитирует XSPORT.

"Я вообще не знаю, кто такой Грицай. Это клоунада, шоу. Честно говоря, даже не хочу это комментировать. Кто такой Грицай? По каким правилам они драться будут, кто гонорары платить будет, нужно ли это Усику? Я тоже могу сейчас бросить вызов кому-то. Платите деньги и давайте сделаем. У Усика свой путь, есть цель - Джошуа, Уайлдер. Какой Грицай? При чем тут он? Зачем он бросает вызов? Усик ведь боксер, а не борец, не рукопашник. Пускай Грицаю бросит вызов стрелок из пистолета. Скажет: "Давай".

Стихия Усика - это бокс. Хочешь боксировать - давай. Но кто гонорары будет платить, кому нужен этот бой? Может только в качестве спарринга. А так… Кто купит трансляцию? Кто такой Грицай? Кто заплатит за этот бой? Усику ведь нужно потратить на этот бой свое время, подготовку, здоровье. То есть, вообще не интересно. Я считаю, что Саня прав, и не понимаю, откуда этот Грицай взялся", - сказал боксер.

По мнению Бурсака, молодой спортсмен решил получить известность на имени звезды украинского бокса:

"Это он, наверное, решил пропиариться на имени Саши, это все в сети запулить. Не могу понять смысла этого. Саня - спортсмен, для которого спорт - это бизнес. Он выходит в ринг и ему платят за это деньги, там 1-1,5 миллиона долларов. Кто заплатит за бой с Грицаем? Дайте мне 1 миллион долларов и я тоже с Грицаем подерусь. Но кто платить будет, кто купит трансляцию, кто профинансирует?".

Напомним, Грицай вызвал Усика на бой без правил, после чего боксер ответил, что ему не нужны "бои без правил", но он готов встретиться в ринге.

УНИАН ранее сообщал о том, что Грицай записал новое обращение к Усику.